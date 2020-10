Quo vadis, Fastnacht?

Odenwald-Tauber.Wegen der Corona-Pandemie wird es in der kommenden Kampagne in der Region so gut wie keine Straßenfastnacht und Umzüge geben, und auch die Prunksitzungen fallen aus.

Wie gehen die Faschingsvereine des Narrenrings Main-Neckar damit um?, wollten wir in einer Umfrage wissen. Fazit: Fast alle wollen die Fastnacht in irgendeiner Art am Leben halten, dazu gibt es viele verschiedene Ideen und Ansätze.

Jürgen Farrenkopf von den „Höpfemer Schnapsbrennern“ in Höpfingen rät auch zur Gelassenheit und antwortete etwa: „Hier ist Kreativität und keine panische Kurzschlussreaktion gefragt“.

Und Daniel Weber von den „Hordemer Wölf“ in Hardheim sagte: „Die Leute sollen trotzdem merken, dass Fastnacht ist.“

