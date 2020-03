Radler, Aktionen und Touren

Seit es die Aktion Stadtradeln auch im Rhein-Neckar-Kreis gibt, ist Weinheim dabei – und immer ziemlich weit vorne. Bei der Stadtradeln-Premiere 2018 radelten Teilnehmer aus und in Weinheim am meisten Kilometer aller Kreiskommunen zusammen, 2019 fielen sie knapp auf Rang zwei zurück. Nun ist der Ehrgeiz geweckt.

„Wir wollen wieder ganz vorne stehen“, sagt Weinheims Pressesprecher Roland Kern, bei dem die Organisation zusammenläuft.

Inzwischen gibt es feste Größen im Stadtradeln-Team wie Thomas Löwe, der schon zwei Mal hintereinander kreisweit am meisten Kilometer schaffte: 2277 Kilometer waren es im vergangenen Jahr. Auch die beste Teilnehmerin – Sibille Abel mit 1057,5 Kilometer in den drei Stadtradel-Wochen – kommt aus Weinheim.

Die diesjährige Stadtradel-Aktion findet im ganzen Rhein-Neckar-Kreis von Samstag, 2. Mai, bis Freitag, 22. Mai, statt. Am 9. März wird der Kreis für sich selbst und seine Kommunen die Anmeldung beim Aktionsbündnis einreichen, ab Mitte März sind dann auf der Internetseite www.stadtradeln.de die Anmeldemöglichkeiten freigeschaltet. Dabei können sich Personen, die in Weinheim wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder in einem Verein Mitglied sind, für sich und für ihre Kommune in einem Zeitraum von drei Wochen Kilometer sammeln, die sie mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Die Leistungen werden online in einen „Radelkalender“ eingetragen.

In den drei Wochen im Mai 2019 haben aus und für Weinheim insgesamt 557 Aktive in 30 Teams fast 100 000 Kilometer zurückgelegt. Das bedeutete Platz zwei im Rhein-Neckar-Kreis (bei den Städten unter 49 000 Einwohnern) und Platz 145 unter 1063 Kommunen bundesweit.

Die gefahrene Strecke entsprach der knapp zweieinhalbfachen Länge des Äquators. Oberbürgermeister Manuel Just bekräftigte bei der örtlichen Siegerehrung am Ehrenamtstag im Juli: „Wenn das alles mit dem Auto gefahren worden wäre, wären dabei fast 14 Tonnen CO2 verursacht worden.“ Die Stadt hofft, dass dieses Jahr mit einem wachsenden Umweltbewusstsein noch mehr Vereine und Organisationen Aktionen und Fahrradtouren anbieten und damit das Stadtradeln bereichern. Alle Angebote werden wieder gemeinsam beworben – online und auf einem Flyer.

Die erste Veranstaltung im Aktionszeitraum hat gleich die fahrradbegeisterte Stadträtin und OB-Stellvertreterin Elisabeth Kramer für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC angemeldet: Am Samstag, 16. Mai, startet eine 7 Kilometer lange Kennenlerntour durch die Weinheimer Weststadt mit Pedelec oder Tourenrad. Die Kommunalpolitikerin will „zu Fahrrad“ zeigen, was die Weinheimer Weststadt bietet. Treffpunkt zur Kennenlerntour ist um 15 Uhr das Rolf-Engelbrecht-Haus in der Breslauer Straße.

Die Stadt wird in den nächsten Tagen erneut um die Teilnahme am Stadtradeln bei Schulklassen, Vereinen und Firmen am Ort werben, damit die Zahl der Beteiligten möglichst hoch ist. Die teilnehmenden Radler bilden Gruppen die kreis- und bundesweit an einem Wettbewerb teilnehmen. Für Schulklassen und Vereine lobt die Stadt innerhalb Weinheims eigene Preise aus. Auch weitere Aktionen sind erwünscht.

Rückblick: In der Kategorie „Beste Schule“ mit 234 Teilnehmern und 19 163 Kilometer wird das Privatgymnasium Weinheim Titelverteidiger sein. Bei „Bester Verein“ ist die Gruppe „Pure Fitness“ des AC Weinheim mit 47 Radelnden und 18 076 Kilometer Titelverteidigerin. Die beste Schule und der beste Verein erhalten aus den Händen des OB zur Urkunde eine Prämie von jeweils 250 Euro aus dem Klimaschutz-Etat der Stadt. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020