Radweg wird verlegt

Lauda-Königshofen.Beim Radwegausbau ist der Bund derzeit sehr aktiv. Das kommt auch der Stadt Lauda-Königshofen zugute. Die bisherige Strecke an der B 292 in Königshofen soll verlegt werden, wie Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Stadtbaumeister Tobias Blessing in der Sitzung des Technischen Ausschusses erklärten.

Erfreulich für die Kommune: Die Finanzierung wird zu 100 Prozent vom Bund getragen. „Die Radwege entlang der Bundesstraßen sollen verbessert werden“, ging Blessing auf die Vorgeschichte ein. Und das betrifft auch den Radweg von der Eisenbahnstraße in Richtung Unterbalbach. Schon vor Jahren sei dieses Projekt diskutiert worden. Nun kann es umgesetzt werden.

Geplant ist, einen rund drei Meter breiten Radweg in Höhe der Einfahrt zum Pumpwerk von der B 292 weg zu leiten und unter der Tauberbrücke hindurch zuführen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.06.2020