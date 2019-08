Rafael Götz: „Unbeschadet durch die Runde kommen“

Der fünfte Platz ist ein durchaus ansehnliches Ergebnis für einen Verein, der um die weitere Teilnahme am Spielbetrieb bangen musste.

„Es ist besser gelaufen als erwartet, wir haben über unseren Möglichkeiten gespielt“, zeigt sich TSV Laudenbachs Spielertrainer Rafael Götz hocherfreut über das gute Abschneiden seines Teams, das am Ende nur drei Punkte Rückstand auf Rang zwei hatte. Diese Leistung verdient umso mehr Beachtung, weil die Vorbachtäler lange Zeit gleich mehrere Leistungsträger ersetzen mussten: „Philipp Mühleck, der in den letzten fünf Runden im Schnitt 25 Tore erzielt hat, spielte verletzungsbedingt nur ein Drittel der Spiele, Mittelfeldroutinier Thomas Link, nach wie vor ein ganz wichtiger Spieler, nur die Hälfte, Tobias Silberzahn nur ein einziges Spiel“, erläutert der Spielertrainer und Torwart, der selbst sechs Wochen mit einem Bänderriss außer Gefecht war. Für die neue Runde gibt man am Vorbach einen Platz in der oberen Tabellenhälfte als Zielsetzung aus. Götz begründet, warum man trotz des guten Abschneidens 18/19 keine klareren Ansprüche erhebt: „Wenn 90 Prozent der Führungsspieler immer da wären, würde ich den Aufstieg als Ziel nennen – es sind aber nur 60 Prozent.“

Götz, der zwei Jahre mit Thomas Link ein Spielertrainergespann bildete, hat seit der letzten Runde mit Heiko Striffler einen neuen, ebenfalls gleichberechtigten Partner an der Seitenlinie. „Nachdem Thomas aufhören wollte, haben wir lange gesucht. Die Zusammenarbeit mit Heiko klappt super, auch zwischenmenschlich, und er ist äußerst zuverlässig.“

„Mit Leo Vorholzer, Jürgen Mangold und Florian Lang sind junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs schon in ihrer ersten Saison zu unverzichtbaren Stammspielern geworden, nun kommen noch Julius Fermüller und Johannes Muhler für Mittelfeld und Abwehr hinzu“, freut sich Rafael Götz. „Es ist aber wirklich kein Understatement: Das Hauptziel bleibt der Erhalt der Eigenständigkeit“, versichert er. „Der Fußball ist elementar für Laudenbach, die Abteilung im Ort eine feste Größe. Die Hälfte der Einwohner ist an Fußball interessiert, für viele würde das Wochenende zusammenbrechen, wenn es hier keine Mannschaft mehr gäbe. Diese Verantwortung muss man den aktiven Spielern immer wieder bewusst machen.“

