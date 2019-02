Rasante Wechsel zwischen Ernst und Komik

Was für eine Naturgewalt: Wenn die „Schönen Mannheims“ die Bühne entern, dann ist die enorme Präsenz der vier Frauen bis in die letzte Reihe zu spüren. Und die letzte Reihe war beim Auftritt in der „Alten Druckerei“ auch besetzt, denn das Können der Monnemerinnen hat sich schon längst in der gesamten Kurpfalz herumgesprochen. Die Nachfrage war so groß, dass man die Saalkapazität locker hätte verdoppeln können. Da war es unerheblich, dass die vier mit ihrem 2016er-Programm „Entfaltet“ zu Gast waren. Die Grazien sind eine Show für sich.

Da ist Stefanie Titus, die am Klavier virtuos das musikalische Fundament für die stimmlichen Höchstleistungen ihrer Kolleginnen abliefert. Ab und zu lässt sie auch mal einen trocken-bitterbösen Humor aufblitzen und gibt den anderen dreien einen mit. Aber die sind ebenfalls nicht zimperlich, wenn’s ums Austeilen geht.

Anna Krämer gibt in Rot den Vamp, die Burschikose, die sich immer traut, die keine Hemmungen hat und sich in der (gespielten) Phobie-Selbsthilfegruppe auch gerne mal breitbeinig auf den Stuhl fläzt. Herrlich, wie sie mit ihrer Stimme die ganze Palette von sinnlich-verspielt bis zu glockenhell draufhat.

Susanne Back in Lila kommt ein bisschen als die Verhuschte rüber. Sie hat’s mit dem Rücken, lässt aber die Zuschauer mit einer volltönend gesungenen Ballade begeistert in Beifall ausbrechen.

Und dann Smaida Platais, deren Pink so heftig in die Augen sticht wie ihre Stimme Spuren in den Ohren hinterlässt. Von Oper über Chanson bis Schlager, mehrere Oktaven überbrückend, so kräftig, dass ihr Organ wohl auch ohne Mikro bis in die letzte Reihe dringen würde. Sie ist ein wenig der ruhende Pol. Natürlich dürfen die hochgezogenen Augenbrauen von Pianistin Vitus nicht fehlen.

Ausflug nach Italien

Das Programm gibt den Vieren Zucker, ist bestens geeignet, dass sich die Musikerinnen an der eigenen Entfaltung im Alter parallel mit dem vermehrten Auftreten von Falten abarbeiten. Wie die Komfortzonen, die vorkommen, „obwohl sie keiner gerufen hat“. Wortspielereien, der Song über den Veganer-Hund oder auch mal ernste Themen: Temperamentvoll, herrlich komisch und ausgesprochen vielseitig präsentieren sich die Vollblut-Musikerinnen.

Smaida Platais bekommt begeisterten Applaus für ihre Darstellung dessen, „was wirklich wichtig ist“. Sie vermengt Genres miteinander. Mal Richtung Singer-Songwriter, dann Schlager-Anleihen, danach wieder klassische Klänge: Dem Ohr wird eine ausgewogene Mischung aus brillantem Gesang und feinsinniger Schauspielkunst geboten. Mal sind sie musikalisch zu viert unterwegs, dann zeigt jede einzelne ihr Können: Charme, Witz, Musikalität und Kurzweil unterhalten mehr als zwei Stunden lang.

Der Ausflug nach Italien ist ganz großes Kino. Erst schmachtet Anna Krämer „Voglio parlare al tuo cuore“ im Stil der italienischen Schlagersänger, dann bekommt der Song einen Operntouch, und Anna Bocelli schmettert ihn ariengleich in die Menge. Die „Schönen Mannheims“ wären nicht sie selbst, wenn’s nicht gleich noch einen Lacher hinterher gäbe. Smaida Platais bekommt nämlich sofort Heißhunger auf „Knotschi und Terracotta“.

Wer es noch nicht wusste: Für den durchschnittlichen Welthit braucht es 95 Mal das Wort „Liebe“, 17 Mal „Du“ und 20 Mal „Ich“. Kein Wunder, dass es im nächsten Lied nur so „Amore“ hagelt, wenn die Druckerei-Bühne zum Opernrund wird. „Da capo“ lautete danach der passende Zugaberuf, der nicht nur einmal an diesem Abend erklang.

Der Mitklatscher „Ich will dich“ lässt schließlich keinen mehr stillsitzen: Der vollbesetzte Saal feiert die Darstellerinnen. Was 2011 mit „Hormonyoga“ startete, ist acht Jahre und drei Programme später zu „dem“ Hit in der Metropolregion und weit darüber hinaus geworden. Frauenpower pur, die sich auch in der Besetzung der Besucher(innen) niederschlägt, kommt bissig, witzig, und erfrischend pietätlos rüber. Von ernst auf urkomisch geht’s in unter einer Sekunde. Erst ein bewegendes Lied und dann Comedy vom Feinsten. Das kommt einfach klasse an. Ohne Zugabe geht der gefeierte Auftritt nicht zu Ende.

Die „Schönen Mannheims“ sind am Freitag, 8. März, 20 Uhr, im Wieslocher Palatin mit ihrem aktuellen Best-of-Programm zu sehen. tom

