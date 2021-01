Raser geschnappt

Würzburg.Ein Raser wurde am Samstag in der Würzburger Fußgängerzone geschnappt. Der Pkw-Fahrer hat dabei im Bereich des Marktplatzes zwei Fußgänger erheblich gefährdet. Kurze Zeit später konnte der Mann in der Nürnberger Straße angehalten werden. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers erhärtete sich der Verdacht auf Drogeneinfluss. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizei gebracht. Hier musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss eingeleitet, zudem wurde der Autoschlüssel einbehalten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.01.2021