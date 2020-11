Ratten kein Festmahl bieten

Tauberbischofsheim.Ratten gelten gemeinhin als Schädlinge. Ob in der Landwirtschaft, im Stadtpark oder in Heim und Garten – die Nager mit dem langen Schwanz sind nirgendwo gerne gesehen. Gerade jetzt im Herbst passiert jedoch genau das immer wieder. Auf der Suche nach Nahrung kommen die Tiere aus ihren Verstecken. Mensch und Ratte laufen sich quasi über den Weg. Immer wieder wurden die Nager in den vergangenen Wochen auch in Tauberbischofsheim gesichtet. Die Stadtverwaltung geht das Problem offensiv an und ruft die Bürger dazu auf, ihren Müll – vor allem Lebensmittelreste und Bioabfall – ordentlich und gewissenhaft zu entsorgen, um Ratten und auch Mäusen nicht unnötige Futterquellen zu bieten. Aktuell gebe es jedoch keinen höheren Rattenbefall als in den Vorjahren.

