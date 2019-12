Rauber-Jung folgt auf Sachwitz

Die neue Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung und ihr Vorgänger Helmut Sachwitz. © Funck

Bensheim.Abschied nach zwölf Jahren: Erster Stadtrat Helmut Sachwitz (CDU) ging Mitte Oktober in den Ruhestand. Dass er für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung stehen würde, hatte der Baudezernent bereits ein Jahr zuvor verkündet.

Sachwitz blickte zum Abschluss auf „zwölf intensive Jahre“ zurück. Es habe ihm viel Freude bereitet, in der Stadt, in der er lebt, einiges mitgestalten und auf den Weg bringen zu können. In seiner Zeit als Baustadtrat gingen allein 112 Bebauungsplanverfahren über seinen Tisch, hinzu kamen schwierige Großprojekte wie Bürgerhaus und Haus am Markt. Bei seiner Verabschiedung schlug ihm Anerkennung, Dank, Wertschätzung und großer Respekt entgegen.

Seine Nachfolge hatte die CDU schon im Frühjahr geregelt. Die Architektin und Stadtplanerin Nicole Rauber-Jung wechselte aus dem Kelkheimer Rathaus an die Bergstraße. Die 52-Jährige wurde im Mai von der Stadtverordnetenversammlung gewählt – mit 22 zu 20 Stimmen allerdings deutlich knapper, als so mancher in der Koalition gedacht hatte. Wobei in Bensheim bei Stadtratswahlen schon traditionell die Reihen der jeweils amtierenden Bündnisse selten geschlossen sind.

Die Diplom-Ingenieurin ließ sich davon nicht beeindrucken. Seit Mitte Oktober sitzt sie im Rathaus und kann sich über fehlende Herausforderungen nicht beklagen – siehe Bürgerhaus, Marktplatz und die Innenstadt insgesamt. Die Fachfrau aus dem Saarland, die mit ihrer Familie in Königstein im Taunus lebt, in Bensheim aber eine Wohnung bezogen hat, zeigt nach zwei Monaten im Amt, dass sie um die Bensheimer Baustellen weiß und die Ärmel hochkrempeln kann. dr

