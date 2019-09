Raus aus der Scheinwelt

Ivo ist ein österreichischer Profifußballer, der 100 000 Euro die Woche verdient. Er hat zwei Kinder und eine Frau mit perfekten Brüsten, er fährt abwechselnd Bugatti und Aston Martin und trägt am Handgelenk eine teure Markenuhr.

Doch schon bald wird klar, dass dieser reiche junge Mann ein Gefangener ist. Gefangen in der verlogenen Scheinwelt des Profifußballs, in der alle nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind.

Ivo ist ein armer Wicht, der zu früh zu erfolgreich war und irgendwann merkt, dass er allein ist. Dem Österreicher Tonio Schachinger (Jahrgang 1992) ist mit „Nicht wie ihr“ ein unterhaltsamer Debütroman gelungen, flapsig in der Sprache und zutiefst menschlich im Thema – über einen Typen, dem dämmert, was wirklich wichtig ist. Ivo beginnt, die Falschheit der Fußballwelt zu durchschauen.

Ein Mensch als Kapitalanlage

Als er seine Jugendliebe Mirna wiedertrifft und mit ihr eine Affäre beginnt, mischt sich in Ivos herablassende, oberflächliche Art charakterliche Tiefe. Ivo lebt in einer Welt, in der er nicht mehr ist als ein Vehikel. Alles machen andere für ihn, so gut wie nichts entscheidet er selbst. Für seinen Verein ist er eine Maschine, eine Kapitalanlage. Für neun Millionen Euro eingekauft, für 45 Millionen wollen sie ihn weiter verkaufen.

Als Ivo den Tod seines Jugendtrainers realisiert, zu dem er als einzigen Menschen aufgeschaut hat, sich die Erinnerungen an seine Jugend im ärmlichen Teil Wiens in ihm zusammen knäulen und seine Familie einer Katastrophe entgeht, sieht sich er sich vor eine Kreuzung in seinem Leben gestellt.

„Woran hat er die ganze Zeit gedacht?“, fragt sich Ivo. „An sich hat er gedacht, er hat die ganze Zeit nur an sich gedacht.“ Endlich nimmt Ivo die Abzweigung ... dpa

