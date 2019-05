Rechte; mit Rekord

Rom.Die rechte Lega von Matteo Salvini (Bild) hat bei der Europawahl alle Erwartungen übertroffen und ein Rekordergebnis in Italien erzielt. Nach Auszählung aller Stimmen in Italien lag die Lega bei mehr als 34 Prozent. Das Ergebnis kehrt das Kräfteverhältnis in der Koalition in Rom um und wirft die Frage auf, wie es mit der Regierung weitergeht. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung stürzte auf 17 Prozent ab und blieb hinter den überraschend starken Sozialdemokraten der PD zurück. Salvini hat sich als Innenminister mit einer harten Hand gegen Migranten beliebt gemacht. Bei der Europawahl 2014 hatte die Lega 6,2 Prozent geholt, 17,3 Prozent bei der Parlamentswahl 2018. dpa (BILD: dpa)

