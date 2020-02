Reform in der Region

Derzeit wird an einer Strukturreform des Badischen Handball-Verbands (BHV) gearbeitet. Dabei sollen aus den Kreisen Bezirke werden. Der Vorsitzende des Handballkreises Mannheim, Andreas Pfrang, ist der einzige Kandidat für den Posten des Vorsitzenden des neuen Bezirks Rhein-Neckar-Tauber, zu dem dann auch die Kreise Tauberbischofsheim und Buchen gehören. „Die Überlegungen hin zu dieser Strukturreform sind mehrere Jahre her“, erinnert Andreas Pfrang daran, dass es sich bei der neuen Einteilung keineswegs um einen Schnellschuss handelt. Beim Verbandshandballtag im Juni 2019 in Dossenheim wurde per Abstimmung der Weg frei gemacht. Der Hintergrund sind die sinkenden Mannschaftszahlen. Auch im Jugendbereich müssen sich die Handballer an neue Namen gewöhnen und spielen zukünftig in einer größeren Leistungsdichte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020