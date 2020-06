Regenwasser soll künftig in den Schüpfbach geleitet werden

Boxberg.Bei Starkregen haben die Anwohner in der Mühlbergstraße und der Frankenstraße in Unterschüpf ein Problem: Dann laufen einige Kellerräume voll Wasser. Nun will der Boxberger Gemeinderat mit einer Kanalsanierung Abhilfe schaffen. Der Gemeinderat gab bei der Sitzung am Montag in der Umpfertalhalle grünes Licht für die rund 600 000 Euro teure Maßnahme.

„Das ist ein wichtiges Projekt für Unterschüpf, und wir bekommen Luft im Hauptsammler“, kommentierte Bürgermeister Christian Kremer. Er machte aber auch deutlich, dass die Anwohner in dem Bereich laut Satzung die Pflicht hätten, eine Rückstauklappe zu installieren. Nur fehle die häufig.

Bei Starkregen kommt es immer wieder zu einem Rückstau im Kanal, da das Wasser nicht schnell genug abfließen kann. Dies führt wiederum dazu, dass das Abwasser auch in tieferliegende Grundstücke zurückläuft.

Großes Ärgernis

Um das Ärgernis zu beheben, gleichzeitig aber auch die angespannte Situation im Kanal und in der Kläranlage, nimmt die Kommune einiges Geld in die Hand. Man rechne mit einer Förderung des Landes aus Mitteln der Wasser- und Abwasserwirtschaft in Höhe von 40 Prozent, so der Verwaltungschef. Sollte der Bewilligungsbescheid im nächsten Frühjahr eintreffen, könne man beginnen, informierte er das Gemeinderatsgremium.

Über die konkrete Planung hatte sich Dieter Braun im Ingenieurbüro Jouaux schon einige Gedanken gemacht. Seine Bestandsaufnahme war nicht rosig. Danach liegen die Kanäle in der Mühlbergstraße sehr tief, einige Haltungen hätten sogar Gegengefälle. Er verwies auf die negativen Auswirkungen des Drosselumbaus am Regenüberlaufbecken in Oberschüpf und den zu kleinen Hauptsammler in der Unterschüpfer Straße. Der sei bei einem Starkregen an seiner Belastungsgrenze.

Ein weiteres Nadelöhr sei die Kläranlage, die bei Starkregen enorm beansprucht werde. Aus dem Umpfer- und dem Schüpfbachtal sei der Grundabfluss bereits sehr hoch. Dazu komme die Erweiterung des Gewerbegebiets vor einigen Jahren und eine Entlastungsleitung der Kläranlage, die zu flach liege. All dies summiere sich und sorge für einen Handlungsbedarf.

Hauptsammler entlasten

Abhilfe soll vor allem dadurch geschaffen werden, dass ein Großteil des Regenwassers nicht mehr in die Kläranlage fließt. Das Wasser vom Mühlberg wird künftig ins Tal abgeleitet und über einen parallel zum Schüpfbach geplanten Bypass gedrosselt dort eingeleitet werden. „Das sorgt für eine deutliche Entlastung des Hauptsammlers“, machte Dieter Braun deutlich. Ein Regenüberlaufbecken mit rund 50 Kubikmetern Volumen ist ebenfalls geplant. Problematisch ist allerdings, dass die Unterschüpfer Straße und der Schüpfbach fast auf dem gleichen Niveau liegen.

Das Ziel von Braun ist klar: Die Anwohner in der Mühlbergstraße und der Frankenstraße von Regenmassen zu entlasten und gleichzeitig auch die Kläranlage nicht mit zuviel Regen zu überfrachten. Damit wäre auch der Hauptkanal im Ort wieder aufnahmefähiger.

Zuschüsse nötig

Konkrete Kosten hatte Braun noch nicht errechnet. Dies erfolgt erst für den Zuschussantrag. Bürgermeister Kremer geht von rund 600 000 Euro aus und hofft darauf, einen Zuschuss von mindestens 40 Prozent zu erhalten.

Sollte das Geld nicht fließen, müsse man sich Gedanken machen, denn die Umsetzung sei von einer Förderung abhängig. „Wir gehen finanziell schweren Zeiten entgegen und müssen alles ausschöpfen“, so der Rathauschef.

Kremer machte keinen Hehl daraus, dass die Kosten für die Maßnahme bei einer Umsetzung mit Eigenmitteln komplett auf die Gebührenkalkulation für das Abwasser umgeschlagen werden. „Die Keller laufen nur dort voll, wo die Anwohner auf eine Rückstauklappe verzichtet haben.“ Die sei aber verpflichtend, monierte Kremer. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.06.2020