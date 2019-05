Reggae und Earth Jazz im Juni

„To The Moon And The Sun“ nennt sich der pressfrische Longplayer der „Reggaenauten“. Seit zwei Jahrzehnten ist die Band im Reggae-Universum mit ihrem Spaceship „Jamaram“ zu neuen Galaxien unterwegs. Auch in Weinheim sind die Münchener längst zu einer echten Institution avanciert. Ihr jährlicher Auftritt im Café Central fällt 2019 auf den Samstag, 1. Juni, 21 Uhr.

Vermutlich wird es wieder einer dieser Abende, bei denen die Luftfeuchtigkeit im Konzertsaal subtropisch wird, heiße Luft und treibende Rhythmen. Fans und Band sind über die Jahre längst zur Familie zusammengewachsen, heißt es in einer Ankündigung. Neben Reggae, Dubwise und Modern Roots gibt es wieder all die spacigen Facetten von Afro, Hip-Hop und Urban Grooves auf die Ohren.

Karten im Internet

Am Tag darauf, am Sonntag, 2. Juni, 20 Uhr, geht „Sun Ra Arkestra“ an den Start. Dieses Musikerkollektiv ist seit den Sechzigern auf den Bühnen der Welt zu Hause. Seitdem erneuert sich die Combo stetig. Der Kapellmeister Marshall Allen steht mit seinen 95 Jahren immer noch an vorderster Front. Alles ist möglich, außer Langeweile. Free Jazz, Earth Jazz und Exzentrismus wird von Sun Ra Arkestra in höchstem Maße gefeiert. wn

Info: Tickets gibt es unter: www.wnoz.reservix.de

