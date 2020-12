Regierungskrise abgewendet

Magdeburg.Nach dem Riesenkrach in der schwarz-rot-grünen Koalition in Sachsen-Anhalt und der Blockade der Rundfunkbeitragserhöhung gehen die Regierungspartner wieder aufeinander zu. SPD und Grüne wollen nach eigenen Angaben definitiv in dem Bündnis mit der CDU bleiben, das wegen des Streits um das Beitragsplus von 86 Cent auseinanderzubrechen drohte.

Der Landesvorstand der Grünen habe am Dienstag einen Beschluss zum Verbleib in der Koalition gefasst, sagte Parteichef Sebastian Striegel am Mittwoch. Damit folgte die Grünen-Spitze Striegels Vorschlag, angesichts der schwierigen Lage durch die Corona-Situation an der Koalition festzuhalten. Auch für die Sozialdemokraten sei ein Ausstieg aus der Regierung kein Thema, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Die Arbeit mit der CDU werde fortgesetzt, schließlich brauche man in der Pandemie-Situation eine stabile Regierung.

Am Dienstag hatte Ministerpräsident Haseloff den Gesetzentwurf zum höheren Rundfunkbeitrag noch vor der finalen Abstimmung im Landtag zurückgezogen. Zuvor hatte er sich bestätigen lassen, dass es im Parlament keine Mehrheit für das Vorhaben gibt. dpa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020