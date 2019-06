Reise durch das grüne Herz Afrikas

Uganda gilt als das grüne Herz Afrikas. Über ihre Reise durch das Land, Safaris in den Nationalparks und Tierbeobachtungen berichtet Brigitte Getrost beim nächsten Monatstreffen des Deutschen Alpenvereins. Es findet statt am Mittwoch, 12. Juni, um 20 Uhr in der Hütte an der Jakobswand, Birkenauer Talstraße 99. Getrost zeigt Bilder ihrer Reise.

Vom Lake Victoria ging es in den ursprünglichen Norden, auf Safari in den Kidepo-, den Murchison- und Queen-Elizabeth-Nationalpark. Bootssafaris in den Sümpfen des Lake Victoria, auf dem Nil und dem Kazinga-Kanal boten Gelegenheit für wunderbare Tierbeobachtungen. Der Höhepunkt war die Begegnung mit den bedrohten Berggorillas. Der Eintritt ist frei. wn

