Würzburg.Würzburg steht kurz vor einem Jubiläum: 2020 wird es 125 Jahre her sein, dass Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen entdeckte.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs gibt es die Wissenschaftsshow „Reise durch Röntgens Kosmos“ mit Harald Lesch. Die Veranstaltung findet am Montag, 6. April, ab 19 Uhr im Congress Centrum Würzburg statt.

2020 feiert die Julius-Maximilians-Universität zusammen mit der Stadt Würzburg und weiteren Partnerinstitutionen ein Doppeljubiläum: 125 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlen und 175 Jahre Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen. Der Physikprofessor stieß am 8. November 1895 in seinem Labor an der Uni Würzburg auf eine neue Art von Strahlen. Dafür wurde er 1901 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019