Reisen einmal etwas anders

Eine Warnung vorweg: Dies ist kein Reisebuch, das zum Träumen in exotische Welten entführt. Schon die aufgeführten Länder – Russland, China, Afghanistan, Ruanda, Libyen und andere mehr – zeigen, wohin die Reise geht: zum großen Teil in Konfliktgebiete und an politische Brennpunkte. „Weit und weg“ ist ein politisch-gesellschaftliches Reportagebuch, Quintessenz einer bald 40-jährigen Reisetätigkeit des amerikanischen Mediziners, Schriftstellers und Journalisten Andrew Solomon.

Der Weltenbummler schlägt darin den Bogen von Begegnungen mit avantgardistischen Künstlern im Russland der 1980er Jahre bis zu einer Reise 2014 nach Myanmar, einem Land im Umbruch. Manchen Reportagen folgt ein oft schmerzlicher Rückblick aus heutiger Sicht. So hat Solomon seinem fast euphorischen Bericht „Ein Erwachen nach den Taliban“ von 2002 eine ernüchternde Bilanz des Afghanistan-Krieges angefügt. Gerade die Flüchtigkeit des historischen Moments, die die Reportagen eindrucksvoll festhalten, machen sie kostbar. (S. Fischer, 656 S., 24 Euro) dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019