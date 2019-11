Reit-Erfolg erfreut Familie Müller

Stuttgart.Thomas Müller war nur ein eifriger Helfer und zugleich der größte Fan seiner Frau. Der Fußball-Nationalspieler im unfreiwilligen DFB-Ruhestand feierte mit Lisa Müller in Stuttgart enthusiastisch den ersten internationalen Sieg, mit dem die 30 Jahre alte Dressurreiterin den Durchbruch in die Weltspitze geschafft hat. Der Bayern-Fußballer betätigte sich mit weinroter Kappe auf dem Kopf als „Turniertrottel“, wie in der Reitszene die eifrigen Helfer genannt werden. Dank der Ausbootung durch Bundestrainer Joachim Löw war Thomas Müller dabei, als seine Frau bei ihrer 50. internationalen Prüfung ihren größten Erfolg feierte und mit dem Wallach Stand by me überraschend mehrere Weltklasse-Paare hinter sich ließ. dpa (Bild: dpa)

