Rembrandt opulent gewürdigt

Sein Name war beeindruckend: Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Aber noch viel beeindruckender war das künstlerische Schaffen des Mannes, der unter seinem Vornamen Rembrandt weltberühmt wurde. Der niederländische Maler und Zeichner, dessen Todestag sich im Oktober zum 350. Mal jährt, verkörpert wohl am besten die Blütezeit der holländischen Kunst während des Barock. Schon als junger Mann legte der 1606 geborene Müllerssohn ein beachtliches Talent an den Tag und wurde Schüler eines etablierten Kunstmalers. Rembrandt ließ sich als Kunstmaler nieder und produzierte in den vier Jahrzehnten bis zu seinem Tod ein bemerkenswert großes und qualitativ hochstehendes Œuvre.

Zu seinem bekanntesten Werk wurde das Gemälde „Die Nachtwache“ aus dem Jahr 1642. Das fast dreieinhalb mal viereinhalb Meter große Gemälde zeigt die Amsterdamer Bürgerwehr. Anstatt ein einfaches Gruppenbild zu malen, entschied sich Rembrandt jedoch, die Männer in einer Ansammlung einzelner Handlungsszenen zu malen. Das Spiel mit Licht und Schatten, für das Rembrandt berühmt wurde, ist in der „Nachtwache“ perfektioniert. Zu Rembrandts 350. Todestag wird sein Meisterwerk jetzt im Amsterdamer Reichsmuseum untersucht und restauriert. Diese Arbeiten finden öffentlich statt und können im Internet verfolgt werden. Der Kölner Taschen Verlag würdigt den Todestag jetzt mit drei Bildbänden.

Zahlreiche Farbabbildungen

Neben seinen berühmten Gemälden, zu denen auch „Die Anatomie des Doktor Tulp“ und „Die Vorsteher der Tuchmacherzunft“ zählen, hat Rembrandt Hunderte Zeichnungen, Radierungen und Gemälde hinterlassen. Zwei bemerkenswerte Bände bieten einen beeindruckenden Überblick über Rembrandts Schaffen.

Die Kunsthistoriker Volker Manuth, Marieke de Winkel und Rudie van Leeuwen haben Rembrandts sämtliche Gemälde in einem opulent ausgestatteten, großformatigen Band zusammengestellt. Insgesamt 329 Bilder erkennen die Autoren als von Rembrandt stammend an. Fast alle von ihnen werden in ganzseitigen Hochglanz-Aufnahmen in beeindruckender Detailtiefe abgebildet.

Von Rembrandts ersten Gemälden, die er als knapp 20-Jähriger schuf, bis hin zu den Werken aus seinem Todesjahr lässt sich die Entwicklung seines Schaffens verfolgen. Neben seinem zunehmend raffinierter werdenden Einsatz von Licht und Schatten zeigt sich besonders seine hohe Kunst der Darstellung menschlicher Gesichter.

Das Buch zeigt auf beeindruckende Weise, wie recht der Maler David Hockney mit seiner Beurteilung hatte: „Rembrandt verlieh Gesichtern mehr Ausdruck als irgendjemand vor oder nach ihm. Er konnte die Feinheiten erkennen, die ein individuelles Gesicht ausmachen und durch die jeder einzigartig ist.“

Zu jedem der abgebildeten Gemälde haben die Autoren detaillierte Informationen wie Entstehungszeit, Besonderheit des Bildes und seine Geschichte gesammelt. Ergänzt werden diese Informationen durch ein umfangreiches Literaturverzeichnis.

Der wahre Schatz des Bandes sind aber die großformatigen Abbildungen der Gemälde. Das große Format des Bandes erlaubt es, viele Details zu entdecken, die die Meisterschaft Rembrandts auf das Vorzüglichste dokumentieren.

In einem weiteren, ebenso großzügig gestalteten Band haben Erik Hinterding und Peter Schatborn Rembrandts „Sämtliche Zeichnungen und Radierungen“ zusammengestellt. Über 700 Zeichnungen und mehr als 300 Radierungen dokumentieren Rembrandts künstlerische Entwicklung ab etwa 1628. Die Werke sind thematisch gruppiert. Die einzelnen Kapitel konzentrieren sich auf Themen wie religiöse Darstellungen, Personen, Tiere und Landschaften. Jeder Abschnitt ist chronologisch aufgebaut und zeigt, wie sich Rembrandt technisch in seiner Kunst entwickelte. In den Mittelpunkt der häufig sehr detailreichen, mitunter aber auch sehr rudimentären Skizzen und vollendeten Zeichnungen steht immer häufiger der Mensch. Hinterding und Schatborn betonen: „Diese Zeichnungen waren Vorbereitung für die Wiedergabe in Gemälden und Radierungen, sie konnten als Vorstudien Verwendung finden oder als Beispielmaterial für seine Schüler.“

Häufig Selbstporträts gemalt

Die Entwicklung von Rembrandts Schaffenskraft lässt sich auch in einem weiteren Prachtband erkennen, in dem die Selbstporträts des Malers dargestellt werden. Auf goldfarbenem Papier werden alle Selbstbildnisse gezeigt, die Rembrandt zwischen 1628 und 1669 gemalt oder gezeichnet und hinterlassen hat. „Häufiger als jeder andere Künstler vor ihm gab Rembrandt sein eigenes Gesicht wieder. Bis zu seinem Tod sollte er seine eigenen charakteristischen Züge mehr als 80 Mal festhalten.“ Volker Manuth und Marieke de Winkel haben die Bilder zweifach dargestellt. Dem ganzen Bild zumeist in kleinem Originalformat stellen sie das Gesicht als ganzseitigen Ausschnitt gegenüber. Körperliche und künstlerische Entwicklung sind so trefflich parallel gesetzt.

2019 ist das Jahr, in dem Rembrandt van Rijn gefeiert wird. Die Bücher von Manuth, de Winkel und van Leeuwen sowie Hinterding und Schatborn leisten hervorragende Beiträge dazu, einen der bedeutendsten Maler der vergangenen Jahrhunderte, sein Schaffen und seine Entwicklung kennenzulernen.

