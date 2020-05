Restaurants öffnen wieder

Cafés wie hier in Berlin erwarten wieder Gäste – aber nur unter Auflagen. © dpa

Berlin/Wien.In fünf weiteren deutschen Bundesländern und in Österreich können Gastronomen seit Freitag wieder Gäste empfangen. Berlin, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen haben die Verbote für die Bewirtung aufgehoben, die zum Schutz vor dem Coronavirus angeordnet worden waren. In insgesamt zehn Bundesländern dürfen Restaurants und Cafés nun wieder öffnen, in einigen sind auch Hotelübernachtungen möglich.

Viele Betriebe können wegen der Abstandsregeln weniger Gäste bedienen als sonst. Vor dem Gang ins Restaurant sollten sich Gäste in Deutschland informieren, wie viele Personen aus wie vielen Haushalten sich einen Tisch teilen dürfen.

In Österreich lief die Gastronomie nach 59 Tagen Corona-Pause wieder an. Überall jedoch gelten weiterhin strenge Vorgaben, die teilweise stark variieren. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.05.2020