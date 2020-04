Revierleiter befürchten eine Plage

Odenwald-Tauber.Die Forstrevierleiter in der Region sind in großer Sorge. Dafür verantwortlich: der ausbleibende Regen, das durch „Sabine“ verursachte Sturmholz und der Borkenkäfer, welcher die Förster schon in den vergangenen Jahren auf Trab gehalten hat – und es in diesem Jahr vermutlich noch stärker tun wird: Den Winter hat ein Großteil der Borkenkäferpopulation unbeschadet überstanden. Daher erwarten die Förster in den nächsten Wochen eine richtige Plage. „Die Lage könnte nicht schlimmer sein“, verdeutlicht es Jörg Puchta. Der Forstbetriebsleiter des Neckar-Odenwald-Kreises weiß um die drohenden Probleme in den Wäldern, die eh schon angeschlagen sind.

