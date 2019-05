Revivalparty am Freitag

Die Revivalparty im Mai des Beat Clubs Weinheim ist gleichzeitig auch die „Disco-Party“, denn einmal im Jahr reist DJ Rockin’ Rolf mit seinen Gästen musikalisch zurück in Zeit des „Discosounds“ wie er in den 70er-, 80er- und teilweise auch noch in den 90er-Jahren verbreitet war.

Am kommenden Freitag, 31. Mai, um 21 Uhr ist es dann soweit. Gleichzeitig können die Besucher auch ihren „Lieblings-Disco-Hit“ wählen, schreibt der Beat Club Weinheim in seiner Pressemitteilung.

Einlass bei freiem Eintritt ist ab 19.45 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter: www.beatclub-weinheim.de. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019