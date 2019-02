Rheinische Miss Marple ermittelt

Krimiautorin Nessi Zobel verdreht dem Kommissar den Kopf. © Landesbühne RP

Am Freitag, 22 Februar, um 20 Uhr präsentiert das Ensemble der Landesbühne Rheinland-Pfalz/Kleines Theater Bad Godesberg den dritten Fall von Judith Merchants Rheinkrimi-Serie. Zum Stück:

Ein Mord wie im Märchen: Das ist der erste Eindruck, den Kommissar Jan Seidel und seine Kollegin Elena von der malerisch drapierten Leiche am Fuß des düsteren Rheinbacher Hexenturms haben. Doch der Mörder hat die tote junge Frau nicht nur mit langen blonden Rapunzelzöpfen ausgestattet, er scheint auch ganz genau zu wissen, dass sein Opfer an einer rätselhaften Krankheit litt: dem Rapunzelsyndrom.

Seltsamer Schriftstellerkreis

Im Umfeld der Toten bekommen es Jan und Elena mit einem eigenartigen Kreis exzentrischer Schriftsteller und Literaturliebhaber zu tun. Wer hatte einen Grund, die beliebte junge Frau zu töten? Niklas Schreck, der Star-Schriftsteller, der mit einer Schreibblockade kämpft und offenbar ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit verbergen möchte? Oder war es Ruth Grosche, die Literaturkreis-Vorsitzende, die mit der Toten befreundet war und mehr weiß, als sie sagen möchte? Und da ist Nessi Zobel, die mädchenhafte Krimiautorin aus Bonn, die dem Kommissar mit Leichtigkeit den Kopf verdreht und doch über Täterwissen zu verfügen scheint. Schließlich noch Benedikt Völler, der sympathische Science-Fiction-Fan und Ex-Freund der Toten. Was ist außerdem noch mit dem geheimnisvollen Gegenstand, den die junge Frau selbst im Tod fest umklammert hält?

WG mit Oma

Zum Glück wird Kommissar Seidel von seiner Oma Edith tatkräftig unterstützt, mit der er seit einiger Zeit in einer vergnüglichen WG in Königswinter zusammenlebt. Vor der atemberaubenden Kulisse des Drachenfelsen mischt sich die „Rheinische Miss Marple“ beherzt in die Ermittlungen ein und bringt die Kommissare schließlich auf die entscheidende Spur.

