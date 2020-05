Riesen mit warmweicher Aura

Hauenstein.Vor 250 Millionen Jahren war der Pfälzerwald Teil einer riesigen Senke und glich einer wüstenartigen Landschaft. Heiße Winde und große Flüsse trugen sandige Ablagerungen der umliegenden Gebirge über die Jahrmillionen zusammen. In der geologischen Erdneuzeit vor rund 50 Millionen Jahren wurden die zu Buntsandstein verfestigten Schichten während der Entstehung der Alpen stark angehoben und durch Erosion wieder freigelegt. Dabei entstanden verzweigte Kerbtäler, eingerahmt von mächtigen Bergrücken, massiven Riffen und einzelnen Sandsteintürmen, die heute gelb- bis rötlich schimmernd in der Landschaft thronen.

Berührt man den Buntsandstein oder nimmt ihn in die Hand, fällt sofort seine weiche, wärmespeichernde Haptik auf. Es ist diese warmweiche Aura des Sandsteins, die dem Pfälzerwald seinen südländisch anmutenden Charme verleiht und ihn so attraktiv für Wanderer und Mountainbiker macht. Viele der Kerbtäler, der Sandsteinriffe und -türme kann man übrigens problemlos zu Fuß erkunden und erklimmen, wie die Karlstalschlucht bei Trippstadt. Einige Felsenriffe und -türme tragen interessante Namen oder sind Schauplatz von Mythen und Sagen wie „Braut & Bräutigam“ in Dahn oder der Drachenfels bei Bad Dürkheim. Einer der bekanntesten Vertreter seiner Art ist der Teufelstisch bei Hinterweidenthal. rlp

