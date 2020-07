Ringen um Europas Weg aus der Krise

Brüssel.In der Corona-Krise haben die EU-Staaten bei einem Sondergipfel versucht, ein historisches Finanzpaket in Billionenhöhe unter Dach und Fach zu bringen. Die Unterschiede seien jedoch „noch sehr, sehr groß“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag zum Auftakt eines zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Sie könne deshalb noch nicht voraussagen, ob es bei dem Treffen zu einer Einigung komme. Verhandelt wurde über ein 750 Milliarden schweres Programm für den wirtschaftlichen Wiederaufbau sowie den gemeinsamen Haushalt für die nächsten sieben Jahre. Der französische Präsident Emmanuel Macron und Merkel hatten bereits vor Wochen eine gemeinsame Strategie entwickeln. dpa (Bild: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.07.2020