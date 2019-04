Risiken steigen

Berlin.Der zusehends spätere Renteneintritt könnte laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) viele Arbeitnehmer in Probleme stürzen. Vor allem Menschen mit geringer Bildung, Niedriglohnjobs oder gesundheitlichen Problemen drohten Risiken, erklärten die Forscher in einer gestern vorgelegten Analyse.

Wer es nicht schafft, bis zur künftigen Grenze von 67 Jahren für den Renteneintritt ohne Abschläge zu arbeiten, müsste sich auf hohe Einkommenseinbußen einstellen. Das Alter, in dem Menschen ohne Abschläge in Rente gehen können, wird seit 2012 angehoben. In der DIW-Studie im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung wurde berechnet, wie sich das Renteneintrittsalter bis 2032 entwickeln dürfte. dpa

