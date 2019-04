Rock aus Island

Lange Haare, dreckige Gitarrenriffs und knallende Schlagzeugrhythmen – das ist ein Markenzeichen der isländischen Rock-Formation Vintage Caravan. Am 28. April, 20 Uhr, spielt das Trio im Weinheimer Konzerthaus Café Central. Der Sound der Band ist psychedelisch, angehaucht vom Bluesrock. Erkennbar sind die Einflüsse, etwa Black Sabbath, Cream oder King Crimson. Am Anfang waren Óskar Logi (Gitarre) und Gudjón Reynisson (Drums) überzeugt davon, dass sie irgendwann gemeinsam auf einer Bühne stehen wollen. Felsenfest überzeugt, und das im zarten Alter von gerade einmal zwölf Jahren. Mit ihrem Kumpel Alex Örn (Bass) war das Trio dann komplett. Im Jahr 2012 folgte das Debütalbum, das in Eigenregie produziert wurde. Das Trio spielte sich förmlich die Finger wund, um den Schritt, hinaus aus ihrer Heimat, hinauf auf die große europäische Bühne zu schaffen. 2014 kam dann der große Wurf: Mit dem Plattenvertrag beim Label Nuclear Blast ging es für die Isländer auf Tourneen und zu den großen Festivals.

Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.wnoz.reservix.de oder unter Telefon 06201/8 13 45. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019