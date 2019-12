Beim Rundgang über die Baustelle Schulzentrum West stellte Thomas Baier von der Weinheimer Hochbauabteilung gestern fest: „Wir sind noch im Zeitplan.“ Das „noch“ bezieht sich auf den Winter, denn bei Frost wären manche Arbeiten nicht möglich. Auch Bauleiter Uwe Blumenstein sagte: „Der Rohbau darf noch Gas geben.“

Inzwischen steht eines von drei Schulgebäuden im Rohbau und hat schon sein Flachdach. Beim zweiten Gebäude ist der obere Stock fast fertig. Das dritte, in dem künftig Mensa und Schulleitung sowie Räume für naturwissenschaftlichen Unterricht untergebracht sein werden, hinkt noch hinterher. Rund 30 Arbeiter sind täglich an der Baustelle im Einsatz. Baier ging davon aus, dass es mit Blick aufs Gesamtbudget kein Richtfest geben wird.

Bezug im Sommer 2021

Die Spundwände, die für den Sporthallenbau eingelassen wurden, um das Straßengelände zu sichern, sind inzwischen gezogen. Als nächstes wird ein Autokran an der Breslauer Straße 30 Meter lange Stahlträger auf das Dach der Turnhalle hieven. Die Halle liegt dreieinhalb Meter tief in der Erde, so dass sie mit ihrem Dach sogar noch leicht unter dem Niveau des Engelbrecht-Hauses bleiben wird. „Ob das Engelbrecht-Haus saniert werden soll und was mit der Gastronomie werden wird, wird gleich nach Fertigstellung des Schulzentrums vom Gemeinderat zu klären sein“, blickt Erster Bürgermeister Torsten Fetzner in die Zukunft. Das Schulzentrum soll im Sommer 2021 bezogen werden. dra

