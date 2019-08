„Rolling Rainbow“ auf dem Dilsberg

Kreis.Eineinhalb Tage hatte die Jury des Rhein-Neckar-Kreises, bestehend aus Barbara Auer, Dr. Hans-Jürgen Buderer, Prof. Hans Gercke, Julia Philippi und Jutta Steudle ( rund 150 Bewerbungen gesichtet, beraten und diskutiert. Jetzt stehen die Künstlerinnen und Künstler für „Radiale – Kunst im Kreis 2020“ und „Radiale – Kunst am Grünen Hang“ fest. Das Ausstellungsprojekt, das unter dem Titel „Atelier und Künstler“ überregional bekannt geworden war, ist Teil der Künstlerförderung des Rhein-Neckar-Kreises.

Die Jury hat sich für die zweite Auflage unter dem neuen Namen für folgende 14 Künstler aus der Metropolregion entschieden: Michael Bacht (Heidelberg), Elsa Becke (Heidelberg), Carmen Berdux (Heidelberg), Natascha Brändli (Burrweiler), Gisela Desuki (Speyer), Susanne Egle (Ilvesheim), Doris Erbacher (Heidelberg), Marie Götze (Heidelberg), Fritzi Haußmann (Frankenthal), Elisabeth Kamps (Sinsheim), Cholud Kassem (Heidelberg), Susanne Neiss (Mannheim), Anja Schreurs (Walldorf) und Fritz Stier (Mannheim). Neben Malerei und Zeichnung sind bei der Radiale 2020 die Genres Installation, Fotografie und Videoarbeiten vertreten.

Michael Bacht nimmt bei der Radiale 2020 mit seinem „Kunst am Grünen Hang“-Beitrag eine Sonderposition ein. Er wird das Hanggelände nordwestlich des Kommandantenhauses Dilsberg mit seiner Arbeit „Rolling Rainbow“ bespielen. Erste Vorgespräche zur Realisierung des Werkes, das sich auf 30 Meter Länge quer über den Hang erstrecken wird, laufen derzeit, damit das Werk am 10. Mai präsentiert werden kann.

Vier Orte werden bespielt

Auch auf die Auswahl der vier Orte, die im nächsten Jahr Gastgeber für die Radiale sein und in jeweils ortsspezifischen Konzeptionen die Werke einzelner oder mehrerer Künstler präsentieren werden, haben sich die Juroren festgelegt: Starten wird die Radiale am 26. April in Ladenburg (Kreisarchiv) sowie in Walldorf (Alte Synagoge und Alte Apotheke). Zwei Wochen später, am 10. Mai, folgen Dilsberg (Kommandantenhaus und Kunst am Grünen Hang) sowie Sinsheim (Stiftskirche).

Für die Kuratoren der Radiale und das Kultur-Team des Kreises beginnt nun die intensive Vorbereitungszeit mit Atelierbesuchen sowie Planungen für das rund 300 Seiten starke Katalogkompendium. zg

