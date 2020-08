Roter Laterne den Rücken kehren

Bis zuletzt brüteten die Verantwortlichen des SV Altlußheim über den Kadern der beiden gemeldeten Herrenmannschaften. Nach dem Umbruch im A-Klassen-Team war klar, dass einige Akteure nach oben rutschen würden, für den Gesamtkader wurden aber einige Neue verpflichtet, sodass der neue Trainer der „Zweiten“ Marco Kirrmaier auf einen ausreichend bestückten Pool zurückgreifen kann.

„Der Umbruch bringt verschiedene Herausforderungen mit sich, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das meistern“, freut sich Kirrmaier auf die Aufgabe in Altlußheim. Das Pokalspiel gegen den A-Ligisten TSG Lützelsachsen II konnte der SVA II aufgrund zahlreicher Urlauber und verletzter Spieler zwar nicht bestreiten, doch eine Spielabsage soll in der Punkterunde wie bereits in den Vorjahren eigentlich keine Option sein. Mit Blick auf die kommende Saison hofft Kirrmaier, mit seinem neuen Team endlich die Rote Laterne mal abzugeben. „Ziel ist eine bessere Tabellenplatzierung als im Vorjahr“, gibt sich Kirrmaier erst einmal auch mit kleineren Zielen zufrieden.

Schon jetzt lobt der Neu-Trainer den Teamgeist seiner Equipe und hofft, dass der Funke zündet und sich dieser Spirit auch auf das Sportliche überträgt.

Demzufolge will er auch keine Spieler im Einzelnen herausheben, sondern sieht sein Team als Einheit getreu dem Motto „Der Star ist die Mannschaft“ auftreten. „Wir agieren als Kollektiv. Es ist mir auch noch zu früh, zu sagen, wer die Führungsspieler sind“, so Kirrmaier. Probleme kann es lediglich auf der Torhüterposition geben, wo für zwei Teams nur drei Torhüter zur Verfügung stehen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020