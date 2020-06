Rotes Licht soll Probleme verdeutlichen

Buchen.Die Firma Häfner Veranstaltungstechnik aus Buchen beteiligt sich in der Nacht auf den 23. Juni an der „Night of Light“, einer Aktion der deutschen Veranstaltungsbranche, mit der auf die Situation des Wirtschaftszweigs aufmerksam gemacht werden soll. Die Firma Häfner wird die Stadthalle Buchen und ihr Lager im IGO zwischen 22 und 1 Uhr in roter Farbe illuminieren.

Innerhalb kürzester Zeit haben die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt, so die Firma Häfner in einer Pressemitteilung. „Wir hatten am 7. März im Seitenbacher-Forum unseren letzten Termin“, erklärte am Freitag Walter Häfner auf FN-Anfrage.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.06.2020