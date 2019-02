Rotkäppchen in Stadthalle

Am Dienstag, 19. März um 15.30 Uhr zeigt die Musikbühne Mannheim „Rotkäppchen“ als Musical von Eberhard Streul für Kinder ab fünf Jahren in der Weinheimer Stadthalle. Das dreiköpfige Ensemble schafft es mit Bravour, „Rotkäppchen“ zeitgerecht auf die Bühne zu zaubern. Rotkäppchen ist ein modernes, unerschrockenes Mädchen von heute, das sich selbstbewusst von niemandem einschüchtern lässt. Es stellt sich allen Herausforderungen und wehrt sich auch clever gegen den hinterhältigen, bösen Wolf. Unterstützt wird es von seiner resoluten Oma. Gemeinsam setzten sie dem Wolf so zu, dass der am Ende mit hängenden Ohren abziehen muss.

Ein flippiges und durchaus gegenwärtiges Märchen: frisch, lebendig und kindgerecht, schreibt die Kulturgemeinde Weinheim in einer Pressemitteilung zum Musical.

Karten im Vorverkauf

Die Musikbühne Mannheim glänzt mit poppigen Liedern, witzigen Texten, hervorragenden Stimmen und intensiver Spielfreude. So ergibt sich ein Mix aus Balladen, Tango, Rock ‘n’ Roll, Rap und Klassik. Das Bühnenbild und die kreativen Kostüme unterstützen mit Pep und Einfallsreichtum das Geschehen.

Vorverkauf: Geschäftsstelle der Kulturgemeinde in der Stadthalle, telefonisch unter 06201/12282, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr sowie im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, (06201/81345). wn

