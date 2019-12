Royaler Glanz im Rex

Bensheim.Royaler Besuch und Glanz in Bensheim: Königin Silvia von Schweden erhielt Anfang September im Musiktheater Rex den Karl-Kübel-Preis. Die 75 Jahre alte Monarchin wurde für ihr langjähriges Engagement zum Schutz von Kindern ausgezeichnet.

Das Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro kommt ihrer Stiftung „World Childhood Foundation“ zugute. Mit ihrer Organisation kämpfe sie gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen, begründete die Karl-Kübel-Stiftung die Auszeichnung.

Die gebürtige Heidelbergerin machte im Spätsommer im Rahmen einer Deutschlandreise an der Bergstraße Station – und hinterließ mit ihrer bescheidenen, freundlichen und sympathischen Art bleibenden Eindruck. Der Festakt in der alten Güterhalle bedeutete für die Sicherheitskräfte eine logistische Herausforderung. Letztlich verlief das Gastspiel aber ohne Zwischenfall. Vor der Preisverleihung zeigte sich die Regentin rund 150 Zaungästen, die an der Absperrung vor dem Rex auf den hoheitlichen Konvoi warteten.

Von Stiftungsratsvorsitzendem Matthias Wilkes wurde die Königin in Empfang genommen, im Musiktheater warteten bereits weitere Prominente auf den Gast. Als Laudator trat Sänger Peter Maffay auf, im Publikum saß Comedian Bülent Ceylan. Als Überraschungsgast war die österreichische Sängerin Christina Stürmer angereist. Sie sang mit dem Chor der Singschule Sankt Georg unter der Leitung von Gregor Knop eine Unplugged-Version ihres Hits „Seite an Seite“.

Die Königin ließ es sich nicht nehmen, den Nachwuchssängern samt Chorleiter persönlich zu ihrem Auftritt zu gratulieren. Ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt durfte ebenfalls nicht fehlen, bevor es für Silvia nach drei Stunden zum nächsten Termin ging. dr

