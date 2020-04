Rufen Sie uns an!

Wie steht es um die Unternehmen in der Region? Welche Geschäfte dürfen in Mannheim noch öffnen? Und wo bekomme ich Unterstützung im Notfall? Selten waren verlässliche und schnelle regionale Informationen so wichtig wie derzeit. Doch beantworten wir mit unserer Berichterstattung Ihre Fragen? Oder gibt es ein Thema, dass Sie besonders interessiert rund um Corona, zu dem die Redaktion recherchieren soll? Sagen Sie es uns! Diesen Samstag bei „MM im Dialog“: Die Redaktion ist von 10 bis 12 Uhr telefonisch für Sie da.

Fragen, berichten, kritisieren

Erzählen Sie Chefredakteur Karsten Kammholz unter 0621/392-13 21, was Sie bewegt und worüber wir mehr berichten sollen. Sie haben eine Frage zur regionalen Wirtschaft und wollen sich die Folgen für die Unternehmen genau erklären lassen? Wirtschaftsreporterin Bettina Eschbacher erreichen Sie unter 0621/392-14 97. Die Lokalredaktion Mannheim recherchiert für Sie zu den Auswirkungen der Corona-Krise in unserer Stadt. Worüber wir „direkt vor der Haustür“ berichten sollten, können Sie mit Lokalreporterin Angela Boll unter 0621/392-13 79 und Ressortleiter Stefan Proetel unter 0621/392-13 38 diskutieren. jwd

