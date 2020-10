Ruhe und Besonnenheit sind gefragt

Main-Tauber-Kreis.Die Lage ist nicht dramatisch, könnte es aber werden. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag, 13. Oktober, bei 35,6. Er beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (6. bis 12. Oktober) je 100 000 Einwohner. Damit ist der Grenzwert der Vorwarnstufe von 35 Fällen erreicht. „Dies ist noch nicht besorgniserregend, weil wir die Cluster kennen und die Infektionsketten verfolgen können“, sagt Erster Landesbeamter und Leiter des Arbeitsstabs Corona, Christoph Schauder, im Interview, das ab Mittwoch auch als Video auf der FN-Homepage zu sehen ist. Er wies darauf hin, dass durch die Zahlen keine Automatismen ausgelöst werden. Die nächsten Tage müsse jedoch die Lage intensiv beobachtet werden, so dass bei Bedarf durch weitere Regelungen rasch reagiert werden könne.

