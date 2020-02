Rund um die Gesundheit

Bad Mergentheim.Ein umfangreiches Vortragsprogramm bietet die Bad Mergentheimer Gesundheitsmesse am 15. und 16. Februar im Kurhaus. Annähernd 30 Aussteller präsentieren sich zum Thema „Gesundheit und Lebensqualität“, auch mit vielen Mitmachaktionen. Begleitend gibt es ein interessantes Rahmenprogramm mit 16 Vorträgen von jeweils 30 Minuten im Tagungsraum Kurparkfoyer.

Am Samstag, 15. Februar, beginnt das Vortragsprogramm um 11.30 Uhr mit Gisela Authmann-Bopp zum Thema „Ein Gläschen in Ehren? –- Wissenswertes zum Umgang mit Alkohol, Medikamenten und Tabak im Alter“. Das Programm endet am Samstag mit Iris Gutbrod, die über „Fasten – verschiedene Möglichkeiten, aber ein Weg zum Wunschgewicht?“ spricht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020