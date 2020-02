Rund ums Klosterbier

Distelhausen/Bronnbach.Im geistlichen und kulturellen Zentrum der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach wird in diesem Jahr das Jubiläum 350 Jahre Brauereigeschichte gefeiert. Das Kulturamt Kloster Bronnbach bietet deshalb zusammen mit dem Archivverbund Main-Tauber und dem Freundeskreis Kloster Bronnbach drei Veranstaltungen rund um das Thema Klosterbier an. Das genaue Datum der Gründung beziehungsweise Einrichtung einer Bierbrauerei in Kloster Bronnbach ist nicht bekannt. Aus vielen Quellen ist allerdings überliefert, dass in Zisterzienserklöstern Bier gebraut wurde. Viele bekannte Brauereien gehen auf einstige Klosterbrauereien zurück, die durch die Säkularisation verstaatlicht oder privatisiert wurden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.02.2020