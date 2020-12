Runde Geburtstage, besondere Aufgaben, große Preisträger und neue Gesichter

Jürgen Gromer begeht am 8. Januar seinen 75. Geburtstag. Der Wahl Bergsträßer lenkte viele Jahre die Geschicke von TC Connectivity (früher Tyco Electronics) und gehörte bis vor zwei Jahren noch dem Aufsichtsrat des Unternehmens an. Als Beiratsvorsitzender der Wirtschaftsförderung Bergstraße hat sein Wort nach wie vor großes Gewicht.

* Deutschlands schillerndster Modemacher Harald Glööckler wird am 19. Januar in Bürstadt mit dem Courage-Orden des Heimat- und Carneval-Vereins (HCV) ausgezeichnet. Die Fastnachter zeichneten den Künstler vor allem dafür aus, dass er trotz aller Widerstände seinem Credo „Glaube an Dich selbst und erreiche deine Träume“ treu geblieben ist. Außerdem setzt er sich für Kinder in Not und für den Naturschutz ein.

* Ein Urgestein der Kommunalpolitik begeht am 26. Februar seinen 80. Geburtstag: Der Bürstädter Horst Strecker war in den 1980er Jahren Erster Kreisbeigeordneter und von 1987 an für zwei Jahre Abgeordneter des Hessischen Landtags. Danach konzentrierte er sich wieder auf die Kommunalpolitik in Bürstadt. Im Jahr wurde Strecker als erster Bergsträßer mit der Alfred-Dregger-Medaille seiner Partei ausgezeichnet.

* Für Schauspieler Walter Renneisen bedeutet die Bühne sein Leben – auch an seinem 80. Geburtstag am 3. März, an dem er abends in der Alten Oper in Frankfurt spielt. Der gebürtige Mainzer, der schon seit vielen Jahren in Auerbach lebt, sagt über sich selbst: „Das Theater ist mein Beruf – und es gibt derzeit keinen Plan, damit aufzuhören.“

* Zwölf Jahre lang war er der erste Mann im Kreis Bergstraße: Dietrich Kaßmann, Landrat von 1985 bis 1997, feiert am 15. März seinen 80. Geburtstag. Politisch aktiv ist der Sozialdemokrat zwar nicht mehr, politisch interessiert allerdings unverändert in höchstem Maße. Als kritischer Beobachter hatte er, um nur ein Beispiel zu nennen – gemeinsam mit weiteren Ex-Landräten auch anderer politischer Couleur –, seine Stimme gegen zu viel Windräder in der Region erhoben.

* Stephan Morweiser aus Einhausen ist seit Mitte März einer von 25 Bundesanwälten beim Generalbundesanwalt. Der Experte für Außen- und Wirtschaftsstrafrecht, der schon seit dem Jahr 2005 bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe arbeitet, ist in seiner neuen Aufgabe illegalen Rüstungsexporten auf der Spur.

* Ein weiterer Politiker, der über Jahrzehnte eine bedeutende Rolle im Kreis Bergstraße innehatte, wird am 24. März 75 Jahre alt: Roland von Hunnius, war für viele Liberale in der Region so etwas wie ein Mentor. Von 1996 bis 2008 war er für die FDP Abgeordneter im Landtag in Wiesbaden, den Kreisverband seiner Partei führte der diplomierte Volkswirt von 1990 bis 2006. Von 2001 bis 2016 gehörte von Hunnius dem Bergsträßer Kreistag an.

* Benedikt Kuhn, Gründer von „Bembel with Care“ und dessen Geschäftsführer, sorgt im Mai mit einem politischen Statement für erheblichen Wirbel: Der „Apfelweinbaron“, dessen Apfelwein in Dosen Kultstatus erreicht hatte, schockiert mit rechten Parolen, woraufhin die Kelterei Krämer mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Kuhn beendet und zwei Tage später zwei neue Geschäftsführer präsentiert: Stefan Krämer und Karsten Schwinn übernehmen die Leitung bei „Bembel with Care“.

* Carl Otto Lenz, früherer Bergsträßer Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Bergsträßer CDU, wird am 5. Juni 90 Jahre alt. Der Wahl-Bensheimer führte ein Leben im Dienste der Politik und des europäischen Gedankens. Als Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof verband Lenz seine Begeisterung für Europa mit jener für Jura. In dieser Funktion wirkte er unter anderem 1995 am Bosman-Urteil mit, das die Transferpolitik im europäischen Profifußball nachhaltig veränderte.

* Der Kreis Bergstraße hat eine neue Denkmalpflegerin. Henriette von Preuschen übernimmt diese Aufgabe allerdings nicht nur für den Südzipfel des Hessenlandes. Die erfahrene Expertin ist darüber hinaus auch für die Stadt Wiesbaden und den Kreis Groß-Gerau verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit den Unteren Denkmalschutzbehörden ist Henriette von Preuschen für die Vorbereitung und Begleitung bundes- und landeseigener, städtischer, kirchlicher sowie herausragender privater Bauvorhaben zuständig.

* Rolf Kahnt, einer der führenden Köpfe in der Bergsträßer AfD und Abgeordneter im hessischen Landtag, liegt seit Mai mit seiner Fraktion in Wiesbaden im Clinch. Über Kahnt und Rainer Rahn wurde eine Liste mit Verfehlungen erstellt. Beide weisen die Vorwürfe unkollegialen Verhaltens allerdings von sich. Im Oktober schließt die Landtagsfraktion dennoch Kahnt aus, während Rahn in der Fraktion bleiben darf. Der Bensheimer AfD-Mann kündigt daraufhin an, juristisch gegen die Partei vorzugehen.

* Heike Knapp wird am 4. Juli zur neuen Bergsträßer Weinkönigin gekrönt – coronabedingt in einem überschaubaren Kreis im Amtshof statt auf der großen Bühne. Die neue Weinhoheit, die die Nachfolge von Jana Petermann antritt, wurde 1991 in Heppenheim geboren und hat nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Darmstadt begonnen, das noch zwei Jahre dauern wird.

* Der Karl-Kübel-Preis 2020 geht an Dietmar Hopp. Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie mit Sitz in Bensheim zeichnet den Unternehmer am 23. September für sein herausragendes und vielfältiges Engagement für Kinder aus. Der Preis ist mit 25 000 Euro dotiert. Das Geld kommt der nach Hopp benannten Stiftung zugute. Der 80-Jährige ist deutschlandweit vor allem als SAP-Mitbegründer und Mäzen des Fußballclubs TSG 1899 Hoffenheim bekannt. Die Stiftung verweist auf das ehrenamtliche Engagement des gebürtigen Heidelbergers: Dietmar Hopp setze sich seit vielen Jahren in herausragender Weise für Kinder ein.

* Die Karl-Kübel-Stiftung verabschiedet das langjährige Vorstandsmitglied Daniela Kobelt Neuhaus. Die gebürtige Schweizerin übergibt nach 14 Jahren im Dienste der Stiftung ihr Amt am 1. Dezember an ihre Nachfolgerin Katharina Gerarts. Die 65-Jährige dankte zum Abschied allen Mitarbeitern und Netzwerk-Partnern für die gute Zusammenarbeit: „Ohne sie alle hätte mein Lebenspuzzle wohl ganz anders ausgesehen.“

* G-20-Gipfel mit Bergsträßer Beteiligung: Marcus Pleyer, promovierter Jurist und Wirtschaftswissenschaftler, ist in Heppenheim aufgewachsen und hat am AKG in Bensheim sein Abitur gemacht, bevor ihn seine berufliche Karriere in die Bundeshauptstadt Berlin und von dort aus in alle Welt geführt hat. Seit Juli ist der Ministerialdirigent im Bundesfinanzministerium Präsident der Financial Action Task Force. Im Februar dieses Jahres wurde der heute 51-Jährige einstimmig dazu gewählt, zuvor war Pleyer bereits Vize-Präsident der FATF. In seiner Funktion kämpft Pleyer gegen Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen. seg/red

