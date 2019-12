Rundum-Sorglos-Paket für Individualisten

Camping? Im Winter? „Gerade ist bei uns Hochsaison“, sagt Heidi Schneider-Schaidreiter und schaut mit ihrer jüngsten Tochter Maria auf dem Arm im gemütlichen „Stüberl“ nach dem Rechten. Im Restaurant des Wieshofs ist ein einladendes Frühstücksbüffet mit frischen Semmeln, Speck, Käsespezialitäten, Marmeladen und Obst aufgebaut, einige Gäste genießen hier noch den entspannten Start in einen sonnigen Dezember-Urlaubstag.

Familie Schneider-Schaidreiter bietet das gesamte Jahr über individuellen Urlaubsgenuss in ihrem Wieshof Camping & Appartements an. Der Campingplatz mit Appartements im Haupthaus und in den neuwertigen Chalets liegt am Stadtrand von St. Johann im Pongau, etwa 60 Kilometer südlich der österreichischen Stadt Salzburg. Campingfans werden den Wieshof kennen, ist er doch seit den 1950er Jahren eine Top-Adresse in Österreich. Heidis Oma hat ihn einst aufgebaut, ihre Eltern das Unterkunftsangebot erweitert. Jetzt sind Heidi und Toni mit ihren drei Kindern Christian (5), Katharina (3) und Maria (1) herzliche Gastgeber eines modernen, vielseitigen Domizils bei einem gesunden Preis-Leistungs-Verhältnis und dazu mit herrlicher Aussicht auf das Stadtzentrum und die umliegenden Berge.

Großzügige Wohnbereiche

Zu dem terrassenförmig angelegten Campingplatz gehören neben großzügig gestalteten Ferienwohnungen im Haupthaus für bis zu fünf Gäste mittlerweile zwei Chalets mit schönen Appartements. Diese sind zwischen 85 und 110 Quadratmeter groß und bieten pro Wohnung Platz für vier bis zehn Personen. Pro Chalet können bis zu 17 Urlauber einquartiert werden. Die modern-rustikale Möblierung kombiniert mit einer zeitgemäßen Ausstattung inklusive Wlan, voll ausstaffierter Küche samt Geräten sowie Infrarotkabine sorgen dafür, dass sich schnell ein Daheim-Gefühl einstellt. Haustiere sind erlaubt. Wer möchte, kann einen Brötchenservice nutzen, um morgens gemeinsam im Chalet zu frühstücken. Oder man lässt sich einfach im Wieshof-Restaurant „Stüberl“ bedienen. Hier kocht übrigens der Chef am Abend auch selbst und zaubert regionale Raffinessen auf die Teller. Die österreichische Küche ist beliebt bei den Gästen, die aus der ganzen Welt hierher kommen.

Doch keine Sorge: Um den Zwiebelrostbraten, das Schnitzel oder die Kasnocken wieder abzutrainieren, bietet der Wieshof seit dieser Saison einen neuen Fitnessraum an. Auf modernen Techno-Gym-Geräten lassen sich so manche Kalorien bei fantastischem Bergblick verbrennen. Der großzügig gehaltene Raum mit seinen natürlichen Holzböden und -decken ist ein wahrer Kraftplatz, der auch zu Yoga und Meditation einlädt. Er befindet sich im obersten Stockwerk des neuen Duschbad- und Saunahauses. Hier finden Camper Waschräume mit Luxusnote. Alles ist schlicht gehalten und wirkt dennoch edel, natürliche Farben und Materialien dominieren. Wen Camping bislang abgeschreckt hat, weil er sich noch an Uralt-Zeiten erinnert, in denen Mark oder Schillinge eingeworfen werden mussten, um eine warme Dusche zu bekommen, gerät beim Anblick dieses Interieurs (unter anderem Dyson-Föhne) ins Schwärmen. Die Sanitäranlagen sind sehr geräumig, die Duschen einzeln abschließbar, es gibt Eltern-Kind-Waschräume, in denen die Kleinen sogar ein auf ihre Größe abgestimmtes Waschbecken haben. Wer möchte, kann sich sogar für die Zeit seines Aufenthaltes ein eigenes Bad mit WC, Dusche und Waschbecken mieten – für gerade einmal 8,50 Euro am Tag.

Saunieren mit Aussicht

Die zweite Etage wartet mit einer finnischen Außensauna sowie einer Bio-Kräutersauna und Infrarotkabine auf, die dritte mit einem großen Ruheraum. Die großen Panoramafenster der Saunas bieten eine atemberaubende Aussicht aufs Tennengebirge. Hier werden die Lebensgeister wieder geweckt – erst recht nach einem schönen Skitag in der Region Snow Space Salzburg.

Mit dem Skibus – die Bushaltestelle ist gerade einmal 100 Meter vom Campingplatz entfernt – geht’s unkompliziert zu den wenige Minuten entfernten Bergbahnen in St. Johann beziehungsweise Alpendorf, die mit den Orten Flachau und Wagrain das 120 Pistenkilometer umfassende Skigebiet bilden. Dieses ist in dieser Saison bis 13. April in Betrieb – mit Ausnahme der Bahnen Flying Mozart und G-Link, die nur bis einschließlich 22. März geöffnet sind. Apropos Bahnen: In der Region gibt es zwei neue – die 10er Gondeln Flying Mozart 1 und 2, die ab Wagrain auf 1814 Meter unterhalb vom Grießenkareck (1991 Meter) führen. Sportliche Flitzer kommen in dem beliebten Familienskigebiet genauso auf ihre Kosten wie Genussskifahrer.

Schnell zu Fuß im Stadtzentrum

St. Johann bietet neben zahlreichen Freizeitalternativen aber auch urbanes Flair mit tollen Shoppingmöglichkeiten. Egal ob man auf der Suche nach einem traditionellen Dirndl, der perfekten Sportausrüstung oder der neuesten Kollektion angesagter Designer ist: In der gemütlichen Kleinstadt mit ihren freundlichen Bewohnern wird man mit Garantie fündig. Vom Wieshof Camping & Appartement aus ist man schnell in die Innenstadt gelaufen – in gut 15 Minuten erreicht man den Ortskern mit der schönen Parkanlage und gemütlichen Kneipen.

Familie Schneider-Schaidreiter entwickelt seit Jahren ihr Urlaubsparadies für Individualisten stetig weiter. Sie weiß, die Ansprüche – egal ob an Campingplätze oder Appartements sind gestiegen. Diesen wird sie gerecht – gepaart mit einer wunderbar nahbaren und offenen Art. Und das wissen viele Stammgäste seit Jahren zu schätzen. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.12.2019