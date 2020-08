S-Klasse wird handlicher

Stuttgart.Wenn Mercedes im September die neue S-Klasse enthüllt, soll das Flaggschiff der Schwaben zum neuen Leitstern in der Luxusklasse werden. Das kündigte Chefingenieur Jürgen Weissinger bei abschließenden Testfahrten an. Er stellte dabei neue Bestleistungen in Intelligenz, Effizienz und Handlichkeit in Aussicht. So bekommt die S-Klasse neben einem serienmäßigen Luftfederfahrwerk ein weiterentwickeltes Aktiv-Fahrwerk mit 48-Volt-Technik. Das gleicht nicht nur Kurvenneigung aus, sondern hebt den Wagen bei einem drohenden Seitencrash auch binnen Sekundenbruchteilen um acht Zentimeter an und kann so die Aufprallenergie in den stabilsten Teil der Karosserie leiten.

„Sicherste Limousine der Welt“

Zusammen mit bis zu 16 Airbags und zahlreichen weiteren Schutzsystemen soll das die S-Klasse zur sichersten Limousine der Welt machen, kündigte Weissinger an. Auch beim Komfort wollen die Schwaben neue Maßstäbe setzen und bieten deshalb neben besseren Platzverhältnissen zum Beispiel auch im Fond Massagesitze an, den Nacken der vorderen Mitfahrer betten sie in beheizte Sofakissen. Ein weiteres Highlight der intern W223 genannten Limousine ist ihre Hinterachslenkung, die deutlich stärker einschlägt als bei der Konkurrenz. „Damit wird der Luxusliner so handlich wie eine Limousine der Kompaktklasse und spart bis zu zwei Meter Wendekreis“, sagt Weissinger. Selbst die Langversion der S-Klasse brauche für eine Kehre jetzt keine elf Meter mehr. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020