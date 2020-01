Sänger suchen Verstärkung

Sowohl der Traditions-chor als auch der Pop-Chor „The Winehouses“ des Gesangvereins 1955 Weinheim sucht noch Sänger. Der Traditionschor nimmt im Dom zu Speyer an der Veranstaltung „Baden schaut über den Rhein“ am 10. Mai, teil. Dafür werden Projektsänger gesucht. Gesungen werden unter anderem „Hallelujah“ (Leonard Cohen), „Weit weit, weg“ (Hubert von Goisern) und der „Andachtsjodler“. Chorprobe ist jeden Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr im Rolf- Engelbrecht-Haus. Der Pop-Chor „The Winehouses“ freut sich ebenfalls über musikalische Unterstützung in den Bereichen Tenor und Bass. Gesungen wird Pop, Rock, Latin und mehr. Chorprobe ist jeden Dienstag, 19 Uhr, ebenfalls im Rolf-Engelbrecht-Haus. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020