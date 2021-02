Sagenhafter „Spielplatz“ am Vorbach

Niederstetten.Das Geheimnis des „Tempele“ wird sich wohl nie lüften lassen. Aber vielleicht ist es gerade deshalb ein beliebtes Ziel für Spaziergänger – und Spielort fürs Freilichttheater.

Einige Forscher haben sich schon daran versucht, Entstehung und Funktion der Nischen, Treppen und Höhlungen im Tuffsteinfelsen am Vorbach zu klären – mit mäßigem Erfolg. Nicht unwahrscheinlich ist, dass das Tempele als „romantischer“ Teil des früheren Hofgartens fungierte, doch über Feste und Feiern an diesem Ort ist aus der Entstehungszeit nichts überliefert. In der Neuzeit haben Vereine wie der „Liederkranz“ das Gelände für Feste genutzt, dann folgte 1991 der heutige Tempele-Theaterverein.

