Saison beginnt am 11. Mai

Überall wird gewerkelt im Moment, um das Strandbad am Waidsee und das Turnerbad im Gorxheimer Tal, fit zu machen für die Saison. Die Preise für das Strandbad Waidsee sind seit Jahren gleich – und sie bleiben es auch in diesem Jahr, wie die Stadt Weinheim in einer Pressemitteilung informiert.

Der Einzelpreis bleibt bei 3,30 Euro für Erwachsene (1,70 Euro ermäßigt), ab 17.30 Uhr kann man eine Abendkarte für 1,80 Euro erwerben. Die Saisonkarte und Elternteilkarte (für Alleinerziehende) kosten 43 Euro (ermäßigt 21 Euro), die Familienkarte 69 Euro. Der Vorverkauf der Saisonkarten für das Strandbad Waidsee findet zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerbüro in der Weinheim Galerie, Dürrestraße 2, und im Bürgerbüro der Weststadt, Breslauer Straße 1 (Volksbankfiliale) statt. Familien- und Elternteilkarten mit Zusatzkarten für Kinder sind ausschließlich dort erhältlich.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass seit September 2018 im Bürgerbüro in der Dürrestraße verbindliche Termine angeboten werden. Die Bürger haben damit die Chance, lange Wartezeiten beim Kartenkauf zu vermeiden. Allerdings kann es ohne Terminvereinbarung zu Wartezeiten von einigen Tagen kommen kann.

Der Antrag auf Ausstellung einer Saisonkarte für Familien oder einer Elternteilkarte ist in diesem Jahr erstmals auf der Internetseite des Bürgerbüros hinterlegt. Zur schnelleren Bearbeitung beim Kartenkauf kann der Antrag bereits ausgefüllt mitgebracht werden.

Am Waidsee-Eröffnungstag können auch die Schließfächer wieder kostenlos belegt werden. Im Mai öffnet das Strandbad täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr. Im Juni, Juli und August montags bis freitags von 10 Uhr bis 20 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 9 Uhr bis 20 Uhr. Im September ist dann wieder von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019