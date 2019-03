Saisonkarten fürs Strandbad

Heute beginnt der Vorverkauf der Saisonkarten für die Badesaison am Strandbad Waidsee. Die Tickets sind nach Angaben der Stadtverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerbüro in der Weinheim Galerie, Dürrestraße 2, und im Bürgerbüro der Weststadt, Breslauer Straße 1 (Volksbankfiliale).

Die Badesaison am Strandbad Waidsee beginnt am Samstag, 11. Mai, und endet am Sonntag, 15. September. Die Eintrittspreise bleiben gleich. Am Eröffnungstag können auch die Schließfächer wieder kostenlos belegt werden.

Im Mai öffnet das Strandbad täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr. Im Juni, Juli und August montags bis freitags von 10 Uhr bis 20 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 9 Uhr bis 20 Uhr. Im September ist dann wieder von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. whm

