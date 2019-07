Salzburg rockt und swingt

Nach all den klassischen Festivals des Jahres hat Salzburg in der zweiten Oktoberhälfte Zeit für ein ganz anderes Musikereignis: Jazz & The City heißt das Festival vom 16. bis 20. Oktober, das an fünf Tagen auf 30 Bühnen rund 70 Konzerte präsentiert, und das alles auch noch gratis. Besucher können in der Altstadt von einer Bühne und von einem Konzert zum nächsten schlendern und bekommen dabei die unterschiedlichsten Hörerlebnisse geboten. Vom israelischen Rockmusiker und Singer-Songwriter Dudu Tassa über die belgische Big Band Flat Earth Society bis hin zur experimentellen Sängerin Almut Kühne. Die meisten Künstler sind die gesamte Festivalzeit in der Stadt und spielen mehrmals auf, bei Sessions und Klangspaziergängen sowie auf Workshops. Auf der Website www.salzburgjazz.com und auf der kostenlosen Festival-App Jazz & The City ist das Programm des Festivals zu finden. AE

