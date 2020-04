Samstags und sonntags geöffnet

Wie bereits an Karfreitag und Ostern wird die Peterskirche nun den Sommer über an den Wochenenden geöffnet. Die Gemeinde bittet, auch im Kirchenraum die aktuell gebotenen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Das Angebot der offenen Kirche wurde in den vergangenen Jahren rege genutzt. Manche Menschen wollten in der Kirche zur Ruhe kommen und beten, andere haben mithilfe des ausliegenden Informationsblattes die 1912 erbaute Jugendstil-Kirche besichtigt. Frühere Weinheimer nutzten die Möglichkeit, bei einem Heimatbesuch in „ihre“ Kirche zurückzukommen.

Im Eingangsbereich der Kirche liegt das neue Gästebuch aus, in das gerne Gedanken, Gebete und Grüße eingetragen werden dürfen. Allerdings muss oder darf man dazu aus hygienischen Gründen derzeit einen eigenen Stift mitbringen. Der erste Eintrag im neuen Gästebuch stammt übrigens von dem SWR-Team, das für die Fernseh-Liveübertragung des Gottesdienstes aus der Peterskirche am 22. März verantwortlich war.

Außerdem lohnt auch ein Blick hinter die Kirche: Dort stehen nicht nur der Grabstein des Pfarrehepaares Issels, das 1918 gestorben war, sondern auch weitere Grabsteine früherer Peterskirchen-Pfarrer. Der älteste Grabstein stammt aus dem 16. Jahrhundert und stand ursprünglich über dem Grab von Johannes Scholius, dem ersten evangelischen Pfarrer an der vormals katholischen „Alten Peterskirche“.

Öffnungszeiten der Peterskirche (Grundelbachstraße 114) ab 18. April: samstags und sonntags, 10 bis 18 Uhr.

