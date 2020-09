Sanierung als gemeinsamer Erfolg

Niederstetten/Weikersheim.Noch in diesem Spätherbst soll die Vorbachtalstraße zwischen Vorbachzimmern und Laudenbach saniert werden: Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen, so MdL Wolfgang Reinhart. Beteiligte aus beiden Kommunen hatte der Landtagsabgeordnete nahe Vorbachzimmern versammelt. Dort markiert eine 2019 wieder aufgebaute Trockensteinmauer die bislang letzte Sanierungsmaßnahme an der L 1001. Die Trasse ist eine der Hauptachsen aus dem südlicheren Raum Hohenlohe an die Tauber. Sie verbindet Blaufelden und Schrozberg mit Niederstetten und Weikersheim. Seit Jahrzehnten gleicht die Straße bei Vorbachzimmern, Haagen und Laudenbach einem Flickenteppich. „Rüttelstrecke“ nannte sie Landespolitiker Reinhart.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.09.2020