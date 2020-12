Sanner zieht es in den Stubenwald

Bensheim.Die Sanner GmbH zieht es ins Gewerbegebiet Stubenwald II. Der Weltmarktführer für Trockenmittelverschlüsse will seinen Stammsitz von der Auerbacher Schillerstraße in den Westen der Stadt verlagern. Das teilte das Familienunternehmen im August mit.

In Auerbach stößt Sanner zudem an Kapazitätsgrenzen. „Wir können zukunftsweisende Konzepte, die wir schon haben, einfach nicht umsetzen, weil die räumlichen Gegebenheiten fehlen“, bemerkte Jürgen Sanner. Am Stammsitz sind 225 Mitarbeiter tätig. Ende 2024/Anfang 2025 soll die Verlagerung auf die 30 000 Quadratmeter große Fläche im Stubenwald umgesetzt werden, im Anschluss daran könnte man in die Wohnbebauung der freigewordenen Fläche einsteigen.

In Auerbach will man ein neues Wohnviertel auf dem Firmengelände entstehen lassen. Zwischen 170 und 230 Wohnungen in Geschossbauweise könnten dort realisiert werden. Vor Ort bleiben würde lediglich die 2018 gegründete Sanner Ventures GmbH mit ihrem Neubau an der Ecke Schillerstraße/Brückweg. Für eine Bebauung in Frage kommt das Gelände zwischen Bahnhof und Baustoffhandel Zillig.

„Wir haben hier ein großes Potenzial, es ist eine spannende Aufgabe“, meinte Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung. Man wolle ein familienfreundliches, ökologisch wertvolles und bezahlbares neues Quartier in Auerbach schaffen. Details liegen zu einem so frühen Zeitpunkt der Projektplanung noch nicht vor. Allen Beteiligten war zudem wichtig, dass die Bürger umfassend eingebunden werden. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte den Umzugsplänen nach durchaus kontroverser Debatte mehrheitlich zu.

Im Stubenwald werden Büro- und Produktionsgebäude geplant. 75 Prozent der Dächer sollen begrünt, die restlichen 25 Prozent mit Photovoltaik versehen werden. Auf dem Gelände werden 60 Bäume gepflanzt, nach Norden zur Kreuzlache grenzt sich das Grundstück mit einem bepflanzten Wall ab, entlang der Westseite wird eine Streuobstwiese angelegt. dr

