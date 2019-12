Satzung gilt, wird aber überarbeitet

Mehrere Besitzer von Listenhunden und Tierschützer meldeten sich am Mittwoch im Gemeinderat bei der Bürgerfragestunde zu Wort. Der Gemeinderat hatte wie berichtet vergangene Woche eine neue Hundesteuer-Satzung beschlossen und somit die Steuer für Listenhunde auf 648 Euro angehoben. Orientiert hatte man sich bei der Höhe der Gebühr an Nachbarkommunen wie Mannheim. „Was war der Grund dafür? Wer ist auf die Idee gekommen? Und warum hat man sich nicht an Heidelberg orientiert, wo es deutlich günstiger ist?“, wollte die Besitzerin eines Listenhundes wissen. Oberbürgermeister Manuel Just antwortete, die Initiative sei von der Verwaltung ausgegangen. „Wir wollen, dass davon auch eine gewisse Steuerungswirkung ausgeht“, so der OB. Man sei mit der Gebühr in Weinheim noch nicht am „oberen Ende“, in anderen Kommunen sei der Betrag noch höher.

Die Einwände von Tierschützern, dass durch die neue hohe Steuer, Listenhunde aus dem Tierheim überhaupt keine Chance mehr auf Vermittlung hätten, hatte auch die GAL in der vergangenen Gemeinderatssitzung bereits angemahnt. „Wir werden deshalb im neuen Jahr nochmals über die Satzung beraten. Allerdings: bis auf Weiteres gilt die vom Gemeinderat beschlossene Satzung“, so Just. Tierschützer und Hundebesitzer sehen es als ungerecht an, nur Listenhunde so hoch zu besteuern. Erstens könne man bei der Anmeldung schummeln und „eine Fantasie-Rasse“ angeben, um die Steuer zu umgehen, sagte ein Bürger. Zudem habe es 2018 in Baden-Württemberg 1400 Vorfälle mit Hunden, davon nur 31 mit Listenhunden gegeben. Die Tiere seien nicht per se gefährlich, die hohe Steuer deshalb ungerecht. wn

