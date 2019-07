Schicksals-Momente der Hockenheimer Wirtschaft

Hockenheim.Nicht immer lassen sich in der Geschichte einer Stadt bestimmte Momente ausmachen, die entscheidend für ihre wirtschaftliche Entwicklung waren. Bei Hockenheim allerdings lässt sich recht genau formulieren, welchen Entscheidungen und Entwicklungen die Stadt prägten und bis heute prägen. Wer weiß, vielleicht wäre die Stadt sonst in wirtschaftlicher Bedeutungslosigkeit versunken oder hätte sich ganz und gar anders entwickelt.

Anlässlich des 1250. Jubiläums blickten viele Menschen in Hockenheim auf ihre Geschichte zurück. Dabei kam keiner an der Pflanze vorbei, die großen Reichtum in die Stadt und in die Region gebracht hat. Die Rede ist vom Tabak. Die sandigen Böden und das Klima in der Kurpfalz boten ideale Bedingungen für den Tabakanbau. Die Pflanze galt sowohl als Arznei als auch als Schönheitselexir und war zeitweise nicht weniger als ein wahres Wundermittel. Rauchen war in Mode und die Nachfrage nach Tabak stieg und stieg. Die Pflanze bot eine große Chance für die Bauern, brachte sie doch auf kleinerer Fläche mehr Ertrag als Getreide. Doch sie forderte auch die Arbeitskraft der Bauern heraus, braucht sie doch viel Pflege und Betreuung.

Eine Pflanze, die Geld bringt

Entscheidend war jedoch nicht nur der arbeitsintensive Anbau des Tabaks, sondern auch seine Verarbeitung. Im Jahr 1860 wurde in Hockenheim die erste Tabakfabrik gegründet. Schon 40 Jahre später waren es 28 an der Zahl. Um 1900 waren sogar fast ein Drittel der Hockenheimer Einwohner in Tabakfabriken beschäftigt. Alle packten mit an – auch die Frauen und die Kinder. So kam großer Reichtum in die Stadt. Das lässt sich auch durch die Baujahre bedeutender Hockenheimer Gebäude belegen. Von der katholischen über die evangelische Kirche bis zum Rathaus und zum Wasserturm, alles wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut.

Jenseits der Zigarrenfabrikation gab es aber bis dato keine nennenswerten Gewerbe- oder Industriebetriebe in Hockenheim, dessen Bevölkerung so stark angewachsen war, dass es 1895 zur Stadt erhoben wurde. Parallel hatte sich Mannheim zu einem bedeutenden Handels- und Industriezentrum gemausert und viele Menschen pendelten aus Hockenheim und dem Umland in die nahegelegene Quadratestadt.

Bürgerstücker als Glücksbringer

Der zweite Schicksals-Moment in Hockenheims Wirtschafts-Geschichte ist auf das Jahr 1955 zu datieren. Damals wollte sich die Firma Heinrich Lanz AG in Hockenheim ansiedeln. Die Stadt setzte alle Hebel in Bewegung, um das zu realisieren und kaufte hierfür das 36 Hektar große Gelände in den „Bürgerstücker“. Dieses Gelände war das erste Stück Land, auf dem heute das Gewerbegebiet Talhaus basiert. Auch die Mannheimer Gehwegplattenfabrik Geyer interessierte sich zur gleichen Zeit für eine Ansiedlung in Hockenheim. Voraussetzung war jedoch ein Grundstück mit Anschluss an ein Bahngleis. Auch das wollte man in Hockenheim realisieren, denn man erkannte die Chance, die in der Ansiedlung der Industrie lag. Im Anschluss der „Bürgerstücker“ verlief ein Gleis der stillgelegten Bahnstrecke Schwetzingen-Speyer. Diesen Gleisanschluss kaufte die Stadt der Bahn ab.

Und obwohl die Heinrich Lanz AG schließlich nie nach Hockenheim kam, legten doch diese beiden Unternehmen gemeinsam mit der Stadt die Grundlage für ein Gewerbegebiet, dessen Attraktivität stetig gestiegen ist. Die Kombination aus dem Gleisanschluss, der Flächen, die die Stadt in ihren Besitz bringen konnte und die gute Infrastruktur mit verkehrsgünstiger Lage sorgten dafür, dass sich nach und nach immer mehr Firmen im Talhaus ansiedelten.

Selbstverständlich war das kein Selbstläufer. Immer wieder engagierten sich Bürgermeister und Stadträte dafür, dass Unternehmen die Attraktivität von Hockenheim erkannten. Längst war das Talhaus nicht mehr nur für Firmen von außerhalb interessant, auch viele Hockenheimer Familienbetriebe zogen mit ihrem Firmensitz dorthin.

So hat sich das Gelände, das damals mit den 36 Hektar großen Bürgerstückern begann, bis heute auf eine Fläche von 220 Hektar ausgedehnt. Und damit soll noch nicht Schluss sein. Die Nachfrage ist nach wie vor da. Deshalb hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen, die Entwicklung weiterer sechs Hektar Gewerbeflächen bereitzustellen. Damit wird die Zahl der im Talhaus tätigen Gewerbebetriebe auch nicht bei 400 stehen bleiben und die wirtschaftliche Geschichte von Hockenheim wird sich selbstverständlich weiterschreiben. imp/ho

